Rheinland-Pfalz hat sich bei der Abstimmung im Bundesrat über die steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1000 Euro enthalten. Anders als das Saarland.

Die von der Bundesregierung geplante steuer- und abgabenfreie 1000-Euro-Entlastungsprämie kann vorerst nicht kommen: Im Bundesrat verfehlte die Gesetzesvorlage am Freitag die notwendige Mehrheit. Das Saarland stimmte ale eines von wenigen Bundesländern für die 1000-Euro-Prämie.

Die Enthaltung von Rheinland-Pfalz wirkt faktisch wie eine Nein-Stimme, da bei der Entscheidung im Bundesrat eine Zustimmung mit der Mehrheit der Stimmen nötig war.

Tankrabatt bleibt

Die schwarz-rote Regierung hatte die Prämie Mitte April bei einer sehr konfrontativen Sitzung des Koalitionsausschusses in der Villa Borsig in Berlin beschlossen – als eine von zwei Maßnahmen neben einem Tankrabatt von 17 Cent.

Der damals beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, dass Arbeitgeber ihren Beschäftigten die nicht zu versteuernde Prämie in diesem Jahr und bis zum 30. Juni 2027 zahlen können. Zur Begründung heißt es, der Iran-Krieg habe massive wirtschaftliche Verwerfungen mit sich gebracht und werde für viele Bürger in Deutschland zunehmend zu einer großen Belastung.

Viel Kritik an Entlastungsprämie

Von Anfang an gab es aber Widerstand gegen die Maßnahme. Die Wirtschaft fühlt sich verschaukelt, weil sie mitten in der Wirtschaftskrise keine zusätzlichen Ausgaben akzeptieren will. Und die Länder stören sich an der Kostenverteilung der Steuerentlastung. Die verursachten Steuerausfälle müssten zu fast zwei Dritteln von Ländern und Kommunen getragen werden, heißt es. Die zur Gegenfinanzierung vorgesehene Erhöhung der Tabaksteuer komme aber allein dem Bund zu.

Weiterer Kritikpunkt: Es ist völlig offen, wer die Prämie überhaupt bekommt. Die Entscheidung liegt ja bei den Arbeitgebern. Die Bundesregierung selbst will von der Möglichkeit beispielsweise keinen Gebrauch machen, um die öffentlichen Haushalte nicht zu belasten.

DIHK-Präsident Peter Adrian sprach nach der Abstimmung von einer „erforderlichen Notbremsung“. Der rheinland-pfälzische DGB forderte „dringend direkt spürbare Entlastungen“ für die Beschäftigten. Dazu müsse die Pendlerpauschale erhöht und in ein Mobilitätsgeld umgewandelt werden, das „direkt und unabhängig vom Verkehrsmittel“ gezahlt werde.

Kommentar: Gut so!