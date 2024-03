Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In dem beliebten Urlaubsland am Atlantik war Rechtsextremismus länger als anderswo in Europa kein Thema. Damit ist es spätestens seit der Wahl vom Sonntag vorbei. Nun macht sich Unsicherheit breit, weil stabile politische Mehrheiten für eine neue Regierung nicht in Sicht sind.

Portugal gilt in Europa als Musterknabe. Als berechenbarer und verlässlicher EU-Schüler, der aus Brüssler Sicht vorbildlich seine Hausaufgaben gemacht hat. Das südeuropäische