Glosse: Warum die Bundestagsverwaltung beim Sicherheitskonzept für den Reichstag nicht zu Scherzen aufgelegt ist.

Wir müssen Abbitte leisten. Und zwar bei der Bundestagsverwaltung. Die hatte diese Woche eine Erklärung verschickt, über deren Inhalt wir ein wenig gespottet haben. Es ging darin um den Graben, der zum Schutz vor Angriffen vor dem Reichstag gezogen werden soll. Diese Grenze wurde offiziell als „Aha“-Graben bezeichnet.

Die Begründung: Damit werde der Ausruf des Erstaunens wiedergegeben, der dem Flaneur unwillkürlich entschlüpft, wenn er den zunächst nicht sichtbaren Graben bemerkt. Das klang doch etwas kurios. Doch eine freundliche Leserin aus Frankenthal klärte auf: Bei einem „Aha“-Graben handele es sich um einen Fachausdruck aus dem historischen englischen Landschaftsbau. Die im Englischen als „Ha-Ha“-Graben bezeichnete Überraschungsgrenze war ein revolutionäres gestalterisches Element.

Der Blick in die Ferne

Es ist eine Böschung, die an einer versenkten Mauer endet. Mithilfe dieses Kunstgriffs war es möglich, größere Tiere davon abzuhalten, die Buschröschen im Ziergarten anzuknabbern. Gleichzeitig konnte der Blick seiner Lordschaft weit in die Ferne schweifen, ohne dass eine Mauer die Sicht versperrte. In Berlin kann man das am Schloss Bellevue erleben.

Im deutschen Standardwerk von Marie Luise Gothein, „Geschichte der Gartenkunst“, Band 2, wird auf den englischen Geländegestalter Charles Bridgeman verwiesen, den Erfinder des „Ha-Ha“-Grabens.

Grenzenlos – wie so manche Debatte

Über den von ihm konzipierten Garten des Landsitzes Stowe-House, nordöstlich von Oxford, schrieb der Literat Alexander Pope 1724: „Was zur Schönheit dieses Gartens beiträgt, ist, dass er nicht von Mauern umschlossen ist, sondern von einem ,Ha-Ha’, was den Ausblick in eine schöne waldige Gegend offen und darüber im Ungewissen lässt, wie weit die Gartenwege sich ausdehnen.“

Aber wie kriegen wir jetzt die Kurve zum Reichstag? Grenzenlosigkeit gibt es auch dort, zumindest was so manche Debatte angeht. Aber die Bundestagsverwaltung, die – wie wir nun wissen – mitnichten gescherzt hat, will mit dem „Aha“-Graben nicht unbedingt die Kühe und Schafe von Berlin-Mitte vom Reichstag abhalten, sondern schwere Lastwagen mit terroristisch gesinnten Fahrern.

Eine solche Verwendung dürfte Charles Bridgeman kaum geahnt haben, als er sich ein effektives Mittel gegen sanfte Wiederkäuer ausdachte.