Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Angesichts des Ukraine-Krieges wird in Österreich debattiert, ob das Land Mitglied der Nato werden sollte. In Teilen von Politik und Gesellschaft wird nun der Sinn der Neutralität in Frage gestellt. Begleitet wird die Debatte derweil von dumpfen Drohungen aus Moskau.

Am Wochenende hat ein bislang unbekannter Täter das Gebäude der russischen Botschaft in Wien mit roten Farbbeuteln beworfen. Das Außenministerium in Moskau protestierte umgehend in einer