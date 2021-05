Österreichs Corona-Maßnahmen sind weniger rigide, als sie klingen. Vor allem aber braucht die Regierung den Segen des Nationalrats.

Österreich legt im Kampf gegen Corona, so scheint es, noch einmal eine Schippe drauf. Ab Dienstag dürfen die Bewohner der Alpenrepublik ihre Wohnungen zwischen 20 und 6 Uhr nicht ohne weiteres verlassen. Wobei sich die Frage stellt, wieso Gaststätten der Außer-Haus-Verkauf erlaubt wird, wenn er dann abends faktisch unmöglich gemacht wird. Aber sei’s drum.

Die Ausgangssperre klingt allerdings weitaus dramatischer, als sie sich tatsächlich darstellt. Angesichts zahlreicher Ausnahmen ist sie eher ein Instrument, um wilde Partys auf Almhütten oder am Donauufer zu beenden. Denn auch nachts bleibt in Österreich etwa der „Aufenthalt im Freien zur körperlichen und psychischen Erholung“ erlaubt.

Viel entscheidender ist – und das ist ein bedeutender Unterschied zu Deutschland –, dass die nach Österreichs politischer Farbenlehre türkis-grüne Regierung das Parlament einbindet. Das geschieht zwar nicht ganz freiwillig. Denn auch bei unseren Nachbarn gibt es angesichts der Maßnahmen erheblichen Gesprächsbedarf.

Wenn aber die strengen Regeln wie geplant bis Ende November in Kraft bleiben sollen, muss sie der Hauptausschuss des Nationalrats alle zehn Tage bestätigen. Das Ergebnis mag vorhersehbar sein. Aber die Bundestagsabgeordneten können in Sachen Parlamentsbeteiligung von unseren Nachbarn lernen. Sogar vor Ort. Denn Hotels bleiben auch in Wien für Dienstreisende offen.