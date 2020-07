Die Regierung in Wien reagiert auf steigende Infektionszahlen. Auch in England muss der Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

Wegen der zuletzt deutlich gestiegenen Anzahl an Corona-Neuinfektionen gilt in Österreich seit Freitag wieder eine verschärfte Maskenpflicht. Demnach muss der Mund-Nasen-Schutz wieder in Supermärkten und anderen Lebensmittelgeschäften getragen werden. Gleiches gilt an Tankstellen, in Bank- und Postfilialen sowie beim Besuch von Krankenhäusern, Pflegeheimen und Arztpraxen. Eigentlich hatte das Land seine strengen Bestimmungen schon deutlich gelockert, zuletzt galt die Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und Apotheken. Mit der Kehrtwende reagierte die Regierung in Wien auf einen deutlichen Anstieg der Neu-Ansteckungen.

Johnson: Impfgegner „irre“

Auch in England müssen seit Freitag Masken in Geschäften getragen werden. Die britische Regierung hatte die Maskenpflicht in Geschäften zunächst unbedingt vermeiden wollen, um den Handel und die Wirtschaft nicht zusätzlich zu belasten. Doch nun vollzog Premierminister Boris Johnson, der wegen seiner Corona-Politik massiv in der Kritik steht, eine Kehrtwende. Bei einem Besuch eines Krankenhauses im Osten Londons zeigte sich Johnson, der schon selbst an Covid-19 erkrankt war, am Freitag demonstrativ mit Maske. Zugleich wandte er sich mit drastischen Worten gegen alle Impfkritiker. „Jetzt gibt es all diese Impfgegner. Die sind irre“, sagte er.

Trump sagt Parteitag ab

Angesichts dramatischer Corona-Fallzahlen in seinem Land hat US-Präsident Donald Trump den für Ende August geplanten Nominierungsparteitag der Republikaner in Florida abgesagt. Bereits am Dienstag hatte Trump seine Landsleute aufgefordert, Masken zu tragen – nachdem er sich zuvor über den Mund-Nasen-Schutz lustig gemacht hatte. Es sei nicht die richtige Zeit, um einen „großen, überfüllten Parteitag“ abzuhalten, sagte Trump am Donnerstag. Die Demokraten hatten bereits Ende Juni beschlossen, ihren Parteitag zur Nominierung des Trump-Herausforderers Joe Biden größtenteils virtuell abzuhalten.

Viele Infektionen bei Party in Prag

Im Zusammenhang mit einer Party in einem Prager Nachtklub sind inzwischen 109 Corona-Infektionen festgestellt worden. Die Zahl werde noch steigen, sagte die Leiterin des zuständigen Gesundheitsamts, Zdenka Jagrova, am Freitag. Wie nun bekannt wurde, sollen die zuerst Infizierten beim Feiern einen Trinkhalm geteilt haben. In ganz Tschechien überschritt die Anzahl der täglichen Neuinfektionen den dritten Tag in Folge die Zahl von 200. Insgesamt starben bisher 365 Menschen nach einer Sars-CoV-2-Infektion. In der Hauptstadt Prag muss ab Montag verpflichtend ein Mundschutz in Apotheken, Arztpraxen und Wartezimmern getragen werden.