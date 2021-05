Nach einer zügigen Aufklärung, wie der Terroranschlag in Wien vom Montag trotz Überwachung möglich war, sieht es derzeit nicht aus. Die Regierung Kurz versucht stattdessen vor allem, die politische Verantwortung abzuschütteln.

Bundeskanzler Sebastian Kurz wird von Journalisten und Experten immer wieder gelobt für seine Gabe, komplexe Sachverhalte „einfach und klar“ darzustellen. Nur halten seine stark verkürzten Erklärungen der Faktenlage oft nicht stand. So auch bei der Frage, die Österreich derzeit am meisten beschäftigt: Hätte der islamistische Terroranschlag am Montagabend in einem Vergnügungsviertel im Herzen Wiens, bei dem vier Menschen kaltblütig ermordet wurden, verhindert werden können?

Kurz’ knappe Erklärung: Wäre der von der Polizei erschossene 20-jährige Attentäter, der bereits als Anhänger der Terrormiliz IS zu 22 Monaten Haft verurteilt worden war, nicht vorzeitig im Dezember 2019 entlassen worden, „dann hätte dieser Terroranschlag so nicht stattfinden können“. Die Aussage entpuppte sich jedoch als falsch: Es steht fest, dass der Täter, auch wenn er die Haftstrafe vollständig abgesessen hätte, vergangenen Juli freigekommen wäre.

Schuldzuweisungen zurückgewiesen

Auch die Kritik von Kurz und seines Innenministers Karl Nehammer, die missglückte Resozialisierung des Täters habe die Bluttat begünstigt, stößt auf Widerspruch. Man habe sich keineswegs von dessen Beteuerungen, vom Fanatismus „geheilt“ zu sein, täuschen lassen, sagte Islamforscher Moussa A-Hassan Diaw, Mitbegründer des Vereins Derad, im Radio. „Es stand immer fest, dass diese Person keinesfalls deradikalisiert ist.“ Derad betreut im Auftrag des Justizministeriums jugendliche Häftlinge während und nach der Haftentlassung.

Kurz und seine konservative ÖVP versuchten, die diesbezügliche politische Verantwortung dem Justizministerium aufzuladen, das dem grünen Koalitionspartner untersteht. Die betroffene Fachministerin Alma Zadic und ihre Partei weisen die Schuldzuweisung zurück, wenn auch aus Koalitionsraison nur in indirekter Form: Zadic forderte eine „schonungslose“ Aufklärung der Umstände und einigte sich mit Nehammer auf eine Untersuchungskommission.

Stoff für Koalitionskrach

Es gibt reichlich Stoff für einen Koalitionskrach. Mittlerweile ist offenkundig, dass zwischen dem ÖVP-geführten Innenministerium, dem ihm unterstellten Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) und dem Justizministerium der Informationsfluss erheblich gestört ist. Erst auf Druck zunehmender Kritik der Opposition gestand Nehammer „Kommunikationsfehler“ ein, die eher als eine gescheiterte Resozialisierung das Attentat begünstigt haben.

Offenbar kein Einzeltäter

So soll die Untersuchungskommission, die noch nicht einmal in Ansätzen besteht, aber um deren personelle Zusammensetzung schon gestritten wird, vor allem die Frage klären: Wie war es möglich, das sich der amtsbekannte islamistische Gefährder trotz Überwachung ungehindert auf den Terroranschlag in Wien vorbereiten konnte? Beispielsweise versuchte der Attentäter zusammen mit einem Freund, in der Slowakei Munition für Kalaschnikows einzukaufen. Doch ohne Waffenschein hat ihn der Verkäufer abgewiesen und den dortigen Behörden gemeldet. Mittlerweile haben die slowakischen Sicherheitsbehörden bestätigt, den österreichischen Verfassungsschutz im vergangenen Juli davon in Kenntnis gesetzt zu haben. Doch sah das BVT offenbar keinen Grund, diesem Hinweis nachzugehen.

Gestern wurde auch die Einzeltätertheorie, die Nehammer bislang vertritt, durch ihn selbst in Frage gestellt. Demnach wurden nach 18 Razzien im Umfeld des erschossenen Täters 15 Personen im Alter zwischen 18 und 28 Jahren festgenommen, acht davon sind vorbestraft, alle haben Migrationshintergrund.