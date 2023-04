Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Herbert Kickl als neuem Chef rutscht die FPÖ wieder in die extrem rechte Ecke in Österreich. Sie sucht das Heil in der Fundamentalopposition.

Nicht zufällig präsentierte sich Herbert Kickl gestern als eine Art Wiedergänger des 2008 tödlich verunglückten legendären FPÖ-Parteichefs Jörg Haider, über den