Der im Mai mit einer Vielzahl öffentlicher Veranstaltungen in Frankfurt am Main geplante Ökumenische Kirchentag soll ohne externe Besucher und im Wesentlichen digital stattfinden.

Das Konzept des bundesweiten Ökumenischen Kirchentages (ÖKT) im Mai 2021 in Frankfurt wird wegen Corona grundlegend geändert: Das Christentreffen soll nun um einen Tag gekürzt, weitgehend digital und ohne Besucher vor Ort stattfinden, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Grund seien die aktuelle Pandemie-Lage und die damit verbundenen „unsicheren Rahmenbedingungen“ im Mai 2021. Bislang war der Kirchentag vom 12. bis 16. Mai 2021 geplant, also von Mittwoch bis Sonntag. Der 12. Mai fällt weg. In einem „volldigitalen Programm“ am 15. Mai solle über aktuelle Herausforderungen im kirchlichen und gesellschaftlichen Bereich diskutiert werden.

Gottesdienst zum Auftakt und Abschluss

Das konkrete Programm soll im Frühjahr vorgestellt werden. Den Rahmen des ÖKT sollen ein Gottesdienst an Christi Himmelfahrt und ein Schlussgottesdienst am Sonntag bilden, die jeweils übertragen werden.

Erst mit 30.000 Gläubigen geplant

Noch im September hatten die Organisatoren mit einem auf 30.000 Teilnehmer begrenzten Ökumenischen Kirchentag geplant. Der erste ÖKT im Jahr 2003 in Berlin hatte etwa 200.000 Teilnehmer, 2010 zur zweiten Auflage in München kamen etwa 160.000 Menschen.