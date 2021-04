Gerade in Krisenzeiten zeigt sich, wie wichtig ein funktionierender, ordentlich ausgestatteter öffentlicher Dienst ist.

Es ist noch gar nicht lange her, da galt es als chic und modern, dem „schlanken Staat“ das Wort zu reden. Ineffizient, unflexibel, zu teuer – mit solchen Eigenschaften wurde „der Staat“ dann häufig umschrieben. Schlussfolgerung: Vieles kann weg, anderes können Private besser und günstiger erledigen.

Dann kam die Finanz- und Schuldenkrise. Und dann die Flüchtlingskrise. Und jetzt die Corona-Krise. Und jedes Mal wurden die Rufe nach „dem Staat“ laut, der sich doch bitte mal kümmern solle, und zwar schnell. Und „der Staat“ kümmerte sich, so dass Deutschland die bisherigen Krisen, allen Wenns und Abers zum Trotz, gut überstanden hat.

Die Folgen jahrelanger Sparrunden werden sichtbar

Spätestens jetzt, in der Corona-Krise, sollte auch der Letzte verstanden haben, wie wichtig und wertvoll, ja im wahrsten Sinn lebensnotwendig ein funktionierender Staat ist. Und damit er funktioniert, braucht es einen öffentlichen Dienst, der materiell und technisch vernünftig ausgestattet ist und über genügend gut ausgebildetes, motiviertes Personal verfügt. An beidem aber hapert es an vielen Stellen, in den Schulen, bei den Sicherheits- und den Gesundheitsbehörden. Auch eine Folge jahrelanger Sparrunden.

Ja, ein öffentlicher Dienst, der mehr tun soll als Not und Mangel zu verwalten, kostet Geld. Aber Sicherheit, gute Bildung, ein leistungsfähiges Gesundheitssystem und weitere Dienstleistungen, die wir als selbstverständlich erachten, sind nun einmal nicht umsonst zu haben.