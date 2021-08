„Ärztinnen und Ärzte dürfen keine Hilfe zur Selbsttötung leisten.“ Diesen Satz aus der Muster-Berufsordnung der Bundesärztekammer hat der Ärztetag am Mittwoch gestrichen. Gleichzeitig haben die Mediziner erklärt, dass die Hilfe bei Selbsttötung grundsätzlich keine ärztliche Aufgabe sei.

Schon in der vierstündigen Debatte beim digitalen Ärztetag war klar: Das Streichen eines Satzes in der Berufsordnung reicht nicht aus, um Fragen nach der ärztlichen Suizidhilfe befriedigend zu beantworten. Nötig geworden war die Änderung nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts im vergangenen Februar. Danach umfasst das allgemeine Persönlichkeitsrecht „als Ausdruck persönlicher Autonomie ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben“. Dieses Recht schließt die Freiheit ein, hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen, um die Selbsttötung schmerzfrei und sicher vornehmen zu können. Nach diesem Urteil, räumte Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt ein, sei Satz 3 in Paragraf 16 der Berufsordnung nicht mehr zu halten.

Gewissensentscheidung des Einzelnen

Josef Mischo, Vorsitzender des zuständigen Ausschusses für die Berufsordnung, stellte den Antrag des Vorstandes vor, der die Streichung des Satzes vorsieht. Er betonte, dass Ärzte bei der Hilfe der Selbsttötung keine zentrale Rolle spielen sollten. Man wolle aber klarstellen, „dass wir die Gewissensentscheidung des Einzelnen akzeptieren und nicht mehr als Berufspflichtverletzung ahnden wollen“. Und – kein Arzt kann verpflichtet werden, Suizidhilfe zu leisten.

Rechtlich bindend ist die Muster-Berufsordnung der Bundesärztekammer nicht. Aber zehn der 17 Landesärztekammern haben das Verbot der Suizidbeihilfe übernommen.

Kopfzerbrechen bereitet vielen Ärzten, dass Suizidbeihilfe jeder verlangen kann, nicht nur Schwerstkranke und Sterbende. Nach dem Urteil haben auch gesunde Menschen, die aus welchen Gründen auch immer nicht mehr leben wollen, das Recht, dass ihnen beim Sterben geholfen wird. Beim assistierten Suizid werden einem Sterbewilligen tödlich wirkende Mittel überlassen.

Todeswünsche sehr ambivalent

Die Debatte macht deutlich, wie unterschiedlich die Haltungen zum Suizid unter der Ärzteschaft sind. Da weist die Ärztin Ute Taube aus Sachsen darauf hin, dass Todeswünsche sehr ambivalent seien und nach ihrer Erfahrung oft ein Hilferuf. Sie plädiert dafür, die Suchtprävention zu stärken, noch intensiver über die Möglichkeit der Palliativmedizin zu informieren. Der Internist Constantin Janzen aus Niedersachsen hingegen positioniert sich: „Ich kann mir vorstellen, einen Patienten beim Suizid zu begleiten.“ Er spricht sich dafür aus, dies in engem rechtlichen Rahmen zu regeln und die Suizidbeihilfe nicht Organisationen zu überlassen, die sie kommerziell betrieben.

Rolle des Arztes bei Begutachtung

Bislang hat der Bundestag erst eine Orientierungsdebatte über eine mögliche Neuregelung der Suizidassistenz geführt. Zwei Gesetzentwürfe liegen vor, die Ärzten eine Rolle bei Begutachtung und Verschreibung von Medikamenten zuweisen. Für Ärzte wie Pierre Frevert aus Hessen ist es unvorstellbar, in einer Beratungsstelle als Arzt einen Sterbewilligen zu begutachten, der nicht sein Patient ist. „Wenn ich sage, er ist frei verantwortlich, dann ist das sein Todesurteil.“ Andere hingegen konnten sich eine Mitwirkung vorstellen, denn wer, wenn nicht Ärzte, könnte einschätzen, ob ein Sterbewunsch frei verantwortlich sei oder auf einer psychischen Erkrankung beruhe.

Das Verbot ärztlicher Suizidbeihilfe ist aufgehoben. Gleichzeitig war das Votum des Ärztetages deutlich: Aufgabe von Ärzten sei es, „das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und wiederherzustellen, Leiden zu lindern, Sterbenden Beistand zu leisten“. Für Ärztepräsident Reinhardt ein klares Signal der Ärzteschaft, dass sie nicht bereit sei, Suizidhilfe zu einer normalen Dienstleistung zu machen.