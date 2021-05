Kann die Corona-Pandemie auch ohne das Lahmlegen des öffentlichen Lebens überwunden werden? Davon sind die deutschen Kassenärzte überzeugt. Die Bundesärztekammer hält dagegen: Die Notbremse sei „richtig und wichtig“. Das Wirrwarr der Meinungen erzeugt Unmut unter den Medizinern.

Seit Montag gilt in Deutschland ein Teil-Lockdown, der vor allem die Gastronomie, den Sport und die Kultur in eine Zwangspause schickt. Diese Strategie führt zumindest in den Augen der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) nicht zum Ziel. Die KBV nimmt die Interessen der rund 172.000 freiberuflichen, in Praxen tätigen Ärzte sowie der Psychotherapeuten wahr.

Vorigen Mittwoch, als die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten die neuen Corona-Beschlüsse verkündeten, stellte KBV-Chef Andreas Gassen fest: „Eine pauschale Lockdown-Regelung ist weder zielführend noch umsetzbar.“ Man könne nicht das ganze Land „Wochen und Monate in eine Art künstliches Koma“ versetzen, auch angesichts bleibender Schäden für Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Der Rückgang der Fallzahlen sei politisch zwar eine dringende Aufgabe, „aber nicht um jeden Preis“.

Schutz der Risikogruppen

In einem KBV-Positionspapier, das von Dutzenden Ärzteverbänden unterzeichnet wurde, kritisiert der Bonner Virologe Hendrik Streeck, dass der Schutz der Risikogruppen zu kurz komme. Vorkehrungen und Tests in Pflegeheimen und Kliniken seien nicht systematisch genug. Zudem müsse auch für Menschen der Risikogruppen, die zu Hause lebten, Schutz etabliert werden – etwa Masken und Tests, um Besuch bekommen zu können. Allgemein sei es besser, auf mehr Eigenverantwortung als auf Verbote zu setzen. Der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit betonte, die Schutzregeln mit Abstand, Hygiene, Masken und Corona-Warn-App seien eigentlich ausreichend, müssten aber konsequent umgesetzt werden.

Schon jetzt, so warnen die Mediziner, würden andere wichtige Behandlungen ausgelassen. Die Menschen litten unter der sozialen Isolation. Kurzum: Vor allem diejenigen Gruppen sollten von der Politik stärker beachtet werden, bei denen ein hohes Risiko schwerer Krankheitsverläufe besteht.

„Notbremse richtig und wichtig“

Das KBV-Positionspapier war gerade ein paar Stunden alt, da konterte die Bundesärztekammer (BÄK) und lobte Bund und Länder für den beschlossenen Teil-Lockdown. Unter der Überschrift „Notbremse richtig und wichtig“ erklärte BÄK-Präsident Klaus Reinhardt: „In der Abwägung zwischen erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen einerseits und gesellschaftlichen sowie wirtschaftlichen Aspekten andererseits sind die vorgesehenen Einschränkungen angemessen.“ Die Bundesärztekammer ist die Spitzenorganisation der ärztlichen Selbstverwaltung. Sie vertritt laut ihrer Selbstbeschreibung die berufspolitischen Interessen der Ärzte in Deutschland. Der Kollisionskurs in der Ärzteschaft war somit eröffnet.

Das eindeutige Signal der Bundesärztekammer löste auch in der KBV einen Nachdenkprozess aus. Plötzlich sah die Front der Merkel-Kritiker nicht mehr so stark aus. Der baden-württembergische Landesverband der Kassenärzte distanzierte sich von seinem Dachverband: „Nachdrücklich“ begrüße man die Maßnahmen von Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Äußerungen von Spitzenvertretern der Ärzteschaft auf Bundesebene habe man erstaunt zur Kenntnis genommen. Auch die rheinland-pfälzischen Kassenärzte hadern offensichtlich mit dem Anti-Lockdown-Papier. Auf die Frage der RHEINPFALZ, ob der Landesverband die Äußerungen des Bundesverbandes mittrage, kam die Antwort, „dies muss zunächst in die Diskussion verschiedener Gremien eingebracht werden“.

Kassenärzte rudern zurück

Zahlreiche Fachärztevertreter, etwa der Berufsverband der Anästhesisten oder die Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, betonten unterdessen, dass es zu einer deutlichen Einschränkung von Kontakten derzeit keine Alternative gebe. Der einflussreiche Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Uwe Janssens, unterstützt ebenfalls die von der Kanzlerin und Regierungschefs beschlossenen Wellenbrecher-Lockdown.

Die Kassenärztliche Bundesvereinigung hat auf die Kritik reagiert. In einer Erklärung wird die Hoffnung geäußert, dass die geplanten Maßnahmen „auch die erhofften Effekte bringen“. Das strittige Positionspapier wolle man nun in einem „breiten Dialog“ zur Diskussion stellen.

Einen pragmatischen Ansatz verfolgen indes die Amtsärzte. Sie appellieren an Bund und Länder, die Zeit des Lockdowns nicht ungenutzt verstreichen zu lassen. So müssten die Gesundheitsämter „endlich mit dem nötigen Personal ausgestattet“ werden. Begrüßt wird der Einsatz von Hilfskräften aus der Bundeswehr.