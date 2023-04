Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn sich die deutsche Entwicklungshilfe auf bestimmte Länder konzentrieren will, so ist das richtig – wenn es in Absprache mit anderen Geberstaaten geschieht.

Die deutsche Entwicklungshilfe will weg vom Gießkannenprinzip. Statt Geld an viele Länder zu verteilen und dort eine Vielzahl an Projekten zu betreiben, will sich das Bundesministerium für