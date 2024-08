Seit Tagen wird über einen möglichen Angriff des Irans gegen Israel spekuliert. Ägypten gibt nun eine höchst ungewöhnliche Flug-Anweisung heraus - und verweist auf Ankündigungen aus dem Iran.

Kairo/Teheran (dpa) - Ägypten hat seinen Airlines für die Nacht auf Donnerstag Flüge über der iranischen Hauptstadt Teheran untersagt. «Alle ägyptischen Fluggesellschaften sollten Flüge über Teheran vermeiden», heißt es in einem Sicherheitshinweis der zivilen Luftfahrtbehörde in Kairo. Pläne für Flüge über dieses Gebiet würden abgelehnt. Die Anweisung gilt ab 3 Uhr nachts am Donnerstag (MESZ) für drei Stunden.

Solch ein Hinweis Ägyptens sei «sehr ungewöhnlich», schrieb die Organisation OPS Group, die ihre Mitglieder über Risiken und Veränderungen im internationalen Luftverkehr informiert. «Es ist möglich, dass dies ein Hinweis für eine iranische Antwort an Israel ist», schrieb die Gruppe mit Blick auf einen möglicherweise bevorstehenden Angriff, über den seit Tagen spekuliert wird. In so einem Fall könne es zu vielen Störungen im Luftverkehr kommen.

Ägypten verweist auf iranische Warnung

Ägyptens zivile Luftfahrtbehörde verwies in einer Mitteilung auf eine Warnung der iranischen Behörden, nach denen etwa zur selben Zeit im Land Militärübungen geplant seien. Ziel des Hinweises der ägyptischen Behörde sei, Passagiere und den Luftverkehr zu schützen.

Zuvor hatte Jordanien bereits Flugzeuge in seinem Luftraum auf einen möglichen Angriff Irans auf Israel vorbereitet. Alle ankommenden Maschinen wurden zeitweise aufgefordert, vorab mit Treibstoff für 45 zusätzliche Minuten Flug betankt zu werden. Ein iranischer Angriff gegen Israel könnte sich wie im April unter anderem auch am Himmel über Jordanien abspielte.

Nach der Tötung des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija im Iran sowie der Tötung eines Militärkommandeurs der Hisbollah-Miliz im Libanon ist die Gefahr eines großen Kriegs im Nahen Osten stark gestiegen. Der Iran, die Hisbollah und die islamistische Hamas haben Vergeltung gegen Israel angekündigt.

Die Informationsstelle des internationalen Flughafens in Teheranbezeichnete die Lage im iranischen Luftraum als normal.Nur einige Fluggesellschaften wie die Lufthansa und Austrian Airlines hatten ihren Flugbetrieb nach Teheran wegen eines möglichen Militärkonflikts mit Israel vorerst eingestellt. Turkish Airlines habe die Nachtflüge gestoppt.