Wenn Israel seine Pläne umsetzt und eine große Militäroffensive im Bereich der Stadt im südlichen Gazastreifen startet, würden wohl Hunderttausende Palästinenser versuchen, auf ägyptisches Staatsgebiet zu entkommen. Die Regierung in Kairo droht Israel auch mit dem Ende des Friedensvertrags.

Kairo wird zum Zentrum der Bemühungen um eine neue Waffenruhe in Gaza. Nachdem hochrangige Hamas-Funktionäre in den vergangenen Tagen in der ägyptischen Hauptstadt zu Gast