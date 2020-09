Mainz (dpa/lrs) - Eine Landesausstellung in Mainz will neue Blicke auf die Zeit der mittelalterlichen Kaiser ermöglichen. Zur Eröffnung der Schau «Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht» sagte der rheinland-pfälzische Kulturminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag im Landesmuseum Mainz, die überregionale Strahlkraft großer Sonderausstellungen habe ein besonderes Potenzial, um Kulturstandorte weiterzuentwickeln. Die Präsentation zur Kaiserzeit bildet die Mitte in einem Reigen, der 2016 mit der Nero-Ausstellung in Trier begann und dort 2018 seine Fortsetzung mit der Karl-Marx-Ausstellung fand. Für 2022 ist eine Trierer Ausstellung zum Untergang des Römischen Reichs geplant. «Und dann werden wir uns Gedanken über die nächste Ausstellung machen», sagte Wolf.

Die Ausstellung will erstmals zusammenhängend darstellen, dass die Region rund um Mainz, Ingelheim und Speyer vor gut 1000 Jahren ein europäisches Machtzentrum war. Sie beleuchte den Wirkverbund der Entscheidungsgewalt im Früh- und Hochmittelalter, erklärte der wissenschaftliche Leiter der Ausstellung, Bernd Schneidmüller. «Ein Kaiser musste Furcht verbreiten und Liebe auf sich ziehen.» Aber nur zehn Prozent der Bevölkerung im Mittelalter hätten einen Anteil an den Säulen der Macht gehabt. Die Ausstellung wolle die übrigen 90 Prozent zumindest spotlichtartig sichtbar machen.

Das Ausstellungsprojekt erstreckt sich von der Herrschaft des im Jahr 800 gekrönten Kaisers Karl dem Großen bis zu dem 1190 gestorbenen Friedrich Barbarossa. Zu den Leihgaben für die Landesausstellung gehören etwa das Armreliquiar Karls des Großen aus dem Pariser Louvre, die Urkunde der Eheschließung von Kaiserin Theophanu mit Otto II. aus dem Jahr 972 und der Codex Manesse, die im 14. Jahrhundert entstandene Heidelberger Liederhandschrift. Die Ausstellung im Landesmuseum Mainz dauert bis zum 18. April 2021.