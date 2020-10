Mackenbach (dpa/lrs) - Nur mit einer Windel bekleidet ist ein zwei Jahre altes Mädchen im Kreis Kaiserslautern von zu Hause ausgerissen und hat sich zu einer Tour aufgemacht. Ein Autofahrer entdeckte das Kind am Straßenrand unweit eines Mehrfamilienhauses und verständigte die Polizei, wie die Beamten am Montag mitteilten. Wegen der herbstlichen Temperaturen habe der 33 Jahre alte Mann das Mädchen in Mackenbach in seine Jacke gehüllt und in sein Auto gesetzt.

Die eingetroffenen Beamten fanden am Freitag die überraschte Mutter in dem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Fundorts des Mädchens, hieß es. Die Frau sei zuvor mit ihren beiden Kindern in ihrem Bett eingeschlafen. Dass die Tochter aufgestanden und ausgerissen war, hatte die Mutter bis zum Besuch der Polizisten nicht bemerkt.