Mainz (dpa/lrs) - Bei einem Brand in einem Studentenwohnheim in Mainz sind zwei Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer am Sonntagabend war zunächst unklar, wie die Feuerwehr am Montagmorgen mitteilte. Betroffen war das erste Obergeschoss. Mehrere Menschen aus dem Wohnheim hatten am Sonntagabend die Feuerwehr informiert. Insgesamt leben rund 100 Bewohner in dem Haus. Die Studenten konnten nach dem Einsatz zurück in das Gebäude.