Großlittgen (dpa/lrs) - Bei einem Zusammenstoß zweier Autos bei Großlittgen (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 19-Jähriger am Dienstagmittag mit seinem Auto auf der Landstraße unterwegs als er auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 34-Jährigen, das durch den Unfall gegen die Leitplanke gedrückt wurde. Beide Männer kamen in ein Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 12 000 Euro.