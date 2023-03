Mayen (dpa/lrs) - Bei einem riskanten Überholmanöver ist es im Landkreis Mayen-Koblenz zu einem schweren Unfall gekommen. Dabei seien am Mittwoch zwischen Kehrig und Mayen-Alzheim zwei Menschen verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zuvor hatte der 19-jährige Fahrer den Angaben zufolge in gefährlicher Weise zwei Autos überholt. Danach sei er auf der Gegenfahrbahn geblieben, um noch einen Lastwagen zu überholen. Er habe keine Sicht auf den Gegenverkehr gehabt, so die Polizei. Sein Wagen sei dann mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen sei. Die Fahrerin wurde dabei schwer und der 19-Jährige leicht verletzt. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

