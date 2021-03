Straßenhaus (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Bundesstraße nahe Straßenhaus (Kreis Neuwied) sind zwei Menschen verletzt worden. Eine 73-jährige Fahrerin sei am Freitag mit ihrem Auto auf den erhöhten Rand der Fahrbahn geraten, ins Schleudern gekommen und mit dem entgegenkommenden Wagen eines 51-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 73-Jährige sei schwer, der 51-Jährige mittelschwer verletzt. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war die B 256 in Richtung Neuwied am Freitagmittag für eine Stunde wechselseitig gesperrt.

