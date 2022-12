Wittlich (dpa/lrs) - Ein 19 Jahre alter Autofahrer hat bei Wittlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist frontal mit dem entgegenkommenden Auto eines 69-Jährigen zusammengestoßen. Beide Fahrer seien am späten Samstagnachmittag verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Abend mit. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 19-Jährige ein anderes Fahrzeug überholen wollen. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen die Leitplanke und schleuderte von dort aus in den Gegenverkehr. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der Unfallursache beauftragt.

