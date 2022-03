Bei einem Brand in einer Eisengießerei in Mainz sind zwei Mitarbeiter verletzt worden. Im Arbeitsablauf sei es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Schaden an einer Gießpfanne gekommen, teilte die Feuerwehr mit. Dabei sei bis zu 1600 Grad heißes Eisen unkontrolliert ausgetreten. Allerdings wurden dadurch nur die Rollen eines Transportwagens entzündet. Die beiden Verletzten kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Mainzer Kliniken, hieß es. Weitere 15 Mitarbeiter, die demnach ebenfalls dem Rauch ausgesetzt waren, nahmen die Arbeit nach einer kurzen Untersuchung wieder auf. Die Feuerwehr schüttete den Angaben zufolge Sandwälle auf, um zu verhindern, dass das Eisen wegfließt.

