Lebach (dpa/lrs) - Bei einem schweren Verkehrsunfall im Saarland sind der Polizei zufolge zwei Menschen getötet und zwei weitere lebensgefährlich verletzt worden. Auf der B268 zwischen Schmelz und Lebach seien am Freitag zwei Fahrzeuge frontal zusammengestoßen, sagte eine Sprecherin der Polizei in Lebach. Bei einem Wagen habe es sich um ein Auto gehandelt, das zum Krankentransport geeignet sei. In diesem Fahrzeug seien ein Patient und seine Begleitung getötet worden, beide Mitte 60, sagte die Sprecherin. Die beiden Fahrer wurden lebensgefährlich verletzt. Einer der Männer wurde im Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter untersuche derzeit, wie es zu dem Unfall gekommen sei, hieß es.