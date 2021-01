Mendig (dpa) - Fußgänger haben in Mendig (Landkreis Mayen-Koblenz) zwei in ein Bettlaken eingehüllte tote Schlangen gefunden. Wie die Verbandsgemeinde am Montag mitteilte, soll es sich bei den Mitte Januar vorgefundenen Tieren um Schlangen der Gattung Boa Constrictor handeln. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung, um diesen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz aufzuklären.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-160322/2