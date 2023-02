Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 am Autobahndreieck Moseltal in Rheinland-Pfalz ist ein einjähriges Kind am Dienstag ums Leben gekommen. Nach Wiederbelebungsversuchen starb das Kleinkind im Krankenhaus, wie eine Sprecherin der Polizei in Trier am Dienstag mitteilte. Bei der Kollision zwischen zwei Autos erlitten zudem der 34-jährige Vater des Kindes sowie eine 26 Jahre alte Frau aus dem anderen beteiligten Auto schwere Verletzungen. Das Kleinkind kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Mehring/Trier (dpa/lrs) - Den Angaben zufolge soll die 26-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache am frühen Vormittag auf das Auto des 34-Jährigen aufgefahren sein. Während der Unfall aufgenommen wurde, kam es zu einem weiteren Auffahrunfall am Ende des Staus. Ein Mensch kam demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus.

Rund drei Stunden später ereignete sich nicht weit von der ersten Unfallstelle entfernt ein weiterer tödlicher Unfall auf der A1. Nach Angaben der Polizei fuhr an der Steigung zwischen Fellerbachtalbrücke und Molesbachtalbrücke ein Lkw auf einen anderen auf. Dabei wurde der Fahrer des auffahrenden Lastwagens so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen starb. Die leichtverletzte Fahrerin des anderen Lks wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu den genauen, jeweiligen Unfallursachen dauern noch an.

Pressemitteilung