Mainz (dpa/lrs) - Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge sind in Mainz am Montag zwei Menschen schwer verletzt worden. Erst waren ein Auto und ein Kleintransporter frontal zusammengestoßen, dann fuhr ein Motorradfahrer in die Unfallstelle hinein, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Er sei hinter dem Auto gefahren und habe nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Die schwer verletzte Person aus dem Auto wurde von der Feuerwehr befreit. Der Motorradfahrer sei ebenfalls schwer verletzt worden. Die beiden Insassen des Kleintransporters seien mit leichten Verletzungen davongekommen. Die Unfallstelle war am Nachmittag zunächst weiter von der Polizei gesperrt.