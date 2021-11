Einselthum (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall an der B47 bei Einselthum (Landkreis Donnersbergkreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 22-Jähriger am späten Mittwochabend mit dem Auto auf die Bundesstraße abbiegen, wie die Polizei in Kirchheimbolanden mitteilte. Er achtete demnach nicht auf das Fahrzeug eines von links kommenden 64-Jährigen, das Vorfahrt hatte. Beide Fahrer wurden in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht und mussten zur Behandlung dort bleiben. Zeitweise wurde die Straße gesperrt.

© dpa-infocom, dpa:211118-99-42799/2