Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Motorradunfall in Quierschied bei Saarbrücken sind der Fahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Ein 17-Jähriger habe am Dienstagabend aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad verloren, teilte die Polizei mit. Dadurch sei er gestürzt. Er und sein 18-jähriger Sozius erlitten Brüche an Armen beziehungsweise Beinen und kamen in umliegende Krankenhäuser.