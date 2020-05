Daun (dpa/lrs) - Bei einem Motorradunfall in der Vulkaneifel sind der Fahrer und sein Sozius schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach verlor der 29-jährige Fahrer am Dienstagabend auf einer Landstraße zwischen Daun und Mehren die Kontrolle über sein Fahrzeug, als in einer Kurve der Vorderreifen auf den Grünstreifen kam. Der 29-Jährige sowie sein gleichaltriger Begleiter stürzten mit der Maschine. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer war den Angaben zufolge zu schnell unterwegs gewesen. Am Motorrad entstand wirtschaftlicher Totalschaden.