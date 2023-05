Bei einer Kollision auf einer Landstraße sind zwei Motorradfahrer im Landkreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Sie gehörten zu einer fünfköpfigen Gruppe, die am Freitagnachmittag auf der Landstraße 50 von Klausen in Richtung Piesport unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer an der Spitze entschied schließlich, auf die Panoramastraße K52 abzubiegen.

Piesport (dpa/lrs) - Jedoch hatte ein Mitglied der Gruppe den Anschluss verloren. Er versuchte aufzuschließen und übersah dabei seinen Vordermann, der gerade auf die K52 abbog. Die beiden Motorräder kollidierten. Die Fahrer aus Wittlich im Alter von Anfang 20 und Ende 30 wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht - einer der beiden per Rettungshubschrauber.

An den Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenssumme auf 20.000 Euro. Die L50 sowie die K52 waren für eine Stunde voll gesperrt.

Mitteilung