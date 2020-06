Horath (dpa/lrs) - Zwei Motorradfahrer sind am Samstag bei zwei kurz aufeinander folgenden Unfällen nach einem Unwetter im Kreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Die beiden 40- und 48-Jährigen fuhren in Richtung Horath und kamen in einer Kurve ins Schlingern, wie die Polizei mitteilte. Auf die Straße war zuvor wegen Starkregens Splitt geschwemmt worden. Der 40-Jährige rutschte laut Polizei ins angrenzende Gebüsch und kam etwa 30 Meter weiter in einer Böschung zum Liegen. Der 48-Jährige sei nach dem Sturz etwa 45 Meter über die Fahrbahn gerutscht und anschließend im Straßengraben liegen geblieben.