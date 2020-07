Diez (dpa/lrs) - Bei einem Unfall nahe Diez an der Lahn sind am Freitagmorgen zwei Menschen in ihren Autos eingeklemmt und schwer verletzt worden. Ein 46-jähriger Fahrer habe wahrscheinlich ein vorausfahrendes Zweirad überholen wollen und dabei ein entgegenkommendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision. Dabei wurden der Mann und die 48-jährige Fahrerin des anderen Wagens verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Dieses konnte der Fahrer nach ambulanter Versorgung wieder verlassen, die 48-Jährige wurde stationär aufgenommen. Die Bundesstraße 54 zwischen Diez und Holzheim war am Morgen für rund eineinhalb Stunden gesperrt.