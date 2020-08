St. Ingbert (dpa/lrs) - Beim Brand eines Boilers in einem Wohnhaus sind im saarländischen St. Ingbert am frühen Montagmorgen zwei Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatten Bewohner des Hauses am frühen Montagmorgen eine Rauchentwicklung gemeldet. Der Qualm habe sich bis ins Dachgeschoss ausgebreitet. Mit einer Wärmebildkamera erkundete die Feuerwehr den Keller des Hauses und löschte schließlich den brennenden Boiler. Zwei Hausbewohner, die Rauch eingeatmet hatten, wurden vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Haus sei zunächst nicht mehr bewohnbar gewesen.