Thalfang (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße in Thalfang (Landkreis Bernkastel-Wittlich) sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 80-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Auto aus vermutlich gesundheitlichen Gründen von der Fahrbahn abgekommen und in die angrenzende Böschung gefahren, wie die Polizei in der Nacht zu Mittwoch mitteilte. Er zog sich leichte Verletzungen zu, seine 78-jährige Beifahrerin verletzte sich schwer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 25.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die L150 für rund eine Stunde voll gesperrt.

