Zwei Männer sind bei einer Kirmes in Trier-Ehrang angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam es in der Nähe der Fahrgeschäfte auf dem Ehranger Markt am frühen Sonntagmorgen zu der körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Ein 24- und ein 29-jähriger Mann wurden demnach von einer acht- bis neunköpfige Gruppe angegriffen. Die beiden Opfer wurden laut Polizei durch Tritte und Schläge verletzt. Die Täter ergriffen nach dem Vorfall die Flucht. Der Polizei zufolge standen die beiden Männer vor der Auseinandersetzung in Kontakt mit der Gruppe. Was der Auslöser dafür war, wurde nicht mitgeteilt.

Trier (dpa/lrs) - PM