Altenkirchen (dpa/lrs) - Bei einem Kellerbrand in Altenkirchen im Westerwald sind zwei Männer leicht verletzt und ein Mehrfamilienhaus unbewohnbar geworden. Das Feuer brach am Sonntag aus zunächst unbekannten Gründen aus, wie die Polizei mitteilte. Ein Bewohner und ein Polizist wurden leicht verletzt. Beim Brand von Reifen in dem Keller entstand viel Qualm, der das ganze Haus beeinträchtigte. Die Bewohner wurden vorerst andernorts untergebracht. Die Höhe des Sachschadens war einem Polizeisprecher zufolge zunächst schwer zu schätzen. Rund 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.