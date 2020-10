Wadern (dpa/lrs) - Ein Unfall mit zwei Lastwagen hat nahe dem saarländischen Wadern eine größere Bergungsaktion nötig gemacht. Am Mittwochmorgen war auf einer Landstraße ein mit 16 Tonnen Leergut beladener Sattelzug auf abschüssiger Strecke vermutlich wegen zu hohen Tempos ins Schlingern und mit dem Auflieger auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Dort kollidierte das Fahrzeug mit einem entgegenkommenden Lkw, der 40 Tonnen Feldspat geladen hatte, ein laut Polizei spezieller Sand, der in der Porzellanherstellung verwendet wird. Beide Lastwagen kippten seitlich in die Böschung, die Fahrer blieben unverletzt.

Die Fracht landete laut Polizei zwar nicht auf der Straßen, musste aber aufwendig umgeladen werden. Den Angaben zufolge dürfte der Sachschaden bei rund 100 000 Euro liegen. Die Landstraße musste zunächst gesperrt werden.