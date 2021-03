Saarburg/Nittel (dpa/lrs) - Wegen zweier verhedderter Kräne sind am Donnerstag eine Bundesstraße und eine Bahnstrecke im Landkreis Trier-Saarburg vorübergehend gesperrt worden. Am frühen Nachmittag (14 Uhr) verhakte sich auf einer Baustelle in Nittel im Wind das Zugseil des einen im Ausleger des anderen Krans, wie die Polizei mitteilte. Die etwa 50 Meter voneinander entfernt stehenden Kräne standen dann im rechten Winkel zueinander und es habe nicht ausgeschlossen werden können, dass sie angesichts gemeldeter Sturmböen umstürzen. Mit Hilfe eines Spezialkrans konnte schließlich das Seil vom zweiten Kran entfernt werden. Die Straße sowie die Bahnstrecke wurden für rund zweieinhalb Stunden gesperrt. Personen- oder Sachschaden entstand laut Polizei nicht.

