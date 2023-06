Sie waren zu zweit auf einem E-Scooter unterwegs, als sie mit einem Auto zusammenstießen. Die Verletzungen waren tödlich.

Saarbrücken (dpa/lrs) - Zwei Jugendliche sind bei einem Unfall mit ihrem E-Scooter in der Saarbrücker Innenstadt ums Leben gekommen. Der Junge und das Mädchen waren am Dienstagabend zu zweit auf dem Elektro-Roller unterwegs, als sie an einer Kreuzung mit einem Auto zusammenstießen, wie die Polizei in Saarbrücken mitteilte. Die beiden Jugendlichen wurden durch die Wucht des Aufpralls auf die Straße geschleudert und erlitten dabei tödlichen Verletzungen.

Zu dem Alter der Getöteten wollte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Noch sei die Identität der Unfallbeteiligten nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Auch die Ermittlungen zur Unfallursache liefen noch. Zur Klärung des Unfallhergangs sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, hieß es.

Der 44 Jahre alte Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Straße am Unfallort war laut Polizei für die Bergung und die Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt gewesen. Das Fahren zu zweit auf einem E-Scooter sei nicht erlaubt, sagte der Polizeisprecher.

Im Saarland sind 2022 deutlich mehr Menschen mit E-Scootern verunglückt als im Jahr zuvor. Insgesamt wurden laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden 93 E-Scooter-Unfälle registriert, bei denen 90 E-Scooter-Fahrer verletzt wurden - einer von ihnen tödlich. Zudem erlitten acht weitere Unfallbeteiligte Verletzungen. Im Jahr 2021 gab es 49 Unfälle mit den kleinen elektrobetriebenen Rollern, dabei wurden 56 Menschen verletzt.