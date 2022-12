Scheuerfeld (dpa/lrs) - Zwei gehäutete Hundekadaver hat eine Spaziergängerin in einem Fluss ganz im Norden von Rheinland-Pfalz gefunden. Die mittelgroßen Kadaver hätten unterhalb einer Fußgängerbrücke in Scheuerfeld (Kreis Altenkirchen) in der Sieg gelegen, teilte die Polizei am Mittwoch in Betzdorf mit. Am Geländer der Brücke sei noch ein Stück Fell entdeckt worden. Die Staatsanwaltschaft Koblenz habe bestimmt, dass die Kadaver nun im Landesuntersuchungsamt in Koblenz unter die Lupe genommen werden, die Kriminalpolizei ermittelt. Noch sei unklar, was für Hunde es gewesen sind, die Ermittler suchen nun nach Zeugen.

