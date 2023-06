Saarbrücken (dpa/lrs) - Wegen wohl mehrerer ungeklärter Konflikte sind zwei Familien in Saarbrücken auf offener Straße aufeinander losgegangen und haben sich geschlagen. Ein Mann musste nach der wüsten Schlägerei in der Nacht zu Donnerstag ins Krankenhaus gebracht werden, nachdem er nach einem Schlag mit einer Zaunlatte zu Boden gegangen war, wie die Polizei mitteilte. An der Auseinandersetzung waren elf Männer und Frauen sowie ein zwölfjähriges Kind beteiligt. Nachdem die Personalien aufgenommen waren, sammelten die Männer und Frauen ihre zerstörten Handys von der Straße auf und verließen den Ort der Auseinandersetzung. Die Familienmitglieder sollen wegen Körperverletzung und Beleidigung angezeigt werden.

