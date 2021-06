Berlin/Saarbrücken (dpa/lhe) - Innerhalb eines Tages sind im Saarland zwei neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht registriert. Das geht aus den Daten des Robert Koch-Instituts vom Montag hervor. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz stieg demnach leicht auf 7,2 (Stand 3.13 Uhr), am Vortag lag sie bei 7,1. Seit Beginn der Pandemie wurden im Bundesland 41.453 Corona-Fälle gezählt, 1019 Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Am Montag sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Auf den saarländischen Intensivstationen lagen nach Daten des Divi-Registers (Stand 6.19 Uhr) neun Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung. Sieben von ihnen mussten beatmet werden. Divi steht für Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin.

© dpa-infocom, dpa:210628-99-168864/2