Mackenbach/Erzenhausen (dpa/lrs) - Bei zwei Bränden in einer Nacht ist in Mackenbach und Erzenhausen - beides im Kreis Kaiserslautern gelegen - nach Polizeiangaben hoher Sachschaden entstanden. Bei den Bränden am Sonntagabend und in der Nacht zu Montag seien eine Garage, ein Carport und eine angrenzende Scheune in Brand geraten, hieß es am Montag. Die Ursache des Feuers sei noch unklar.

Zunächst war der Brand eines Carports aus Mackenbach gemeldet worden. Dabei wurden zwei Motorräder, Gabelstapler und eine Photovoltaik-Anlage stark beschädigt und auch die angrenzende Scheune in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liege nach ersten Schätzungen im unteren sechsstelligen Bereich.

In der Nacht ging den Angaben zufolge die zweite Brand-Meldung aus Erzenhausen ein. Hier war eine Garage mitsamt dem darin abgestellten Auto betroffen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

