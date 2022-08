Bei dem Zusammenstoß von zwei Autos auf einer Bundesstraße nahe Germersheim ist ein Schaden von etwa 90.000 Euro entstanden. Einer der Fahrer im Alter von 44 Jahren sei am Sonntagabend leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Laut eines ersten Alkoholtests hatte der andere Fahrer bei dem Unfall 1,31 Promille intus. Warum die beiden hochwertigen Autos am Sonntagabend kollidierten, muss noch ermittelt werden. Laut Polizeisprecher schilderten die Fahrer den Hergang unterschiedlich, die Ermittler hoffen auf Zeugenaussagen.

Germersheim (ots) - PM