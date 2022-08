Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 48 in Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Eine 71-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrer wurden nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach war ein 59-Jähriger aus bislang ungeklärte Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Auto eines 73-Jährigen zusammengestoßen. Die B48 war für rund drei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.

Enkenbach-Alsenborn (dpa/lrs) - Pressemitteilung