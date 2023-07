Kleinblittersdorf (dpa/lrs) - Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall in Kleinblittersdorf bei Saarbrücken verletzt worden. Die Autos der beiden Frauen seien am Mittwoch aufeinandergeprallt, teilte die Polizei mit. Durch die Kollision kippte eines der Autos um und blieb mit der 19 Jahre alten Fahrerin auf der Seite liegen. Die 62 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Frauen wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht.

