Sulzbach (dpa/lrs) - Eine Spritztour hat für zwei Jugendliche mit einer Flucht vor der Polizei geendet: Ein zwölf Jahre alter Junge und sein 15-jähriger Freund stahlen am Mittwochabend in Saarbrücken ein Auto, mit dem sie nach Sulzbach (Regionalverband Saarbrücken) fuhren, wie die Polizei mitteilte. Dort wurde eine Polizeistreife auf das Auto aufmerksam, weil das Kennzeichen nicht ordnungsgemäß angebracht war. Als die Polizisten das Auto schließlich anhielten, stiegen die beiden Jugendlichen aus dem Wagen aus und rannten davon. Die Polizisten konnte den zwölfjährigen Fahrer einholen, der Beifahrer entwischte. Der 15-Jährige konnte jedoch über seinen Freund identifiziert werden - und die Polizisten trafen ihn später im Haus seiner Eltern an.