Angeführt von Alexander Zverev wollen sich die deutschen Tennis-Herren im Davis Cup wie im Vorjahr für die Gruppenphase qualifizieren. Der Olympiasieger trifft in der Qualifikationspartie gegen die Schweiz an diesem Freitag in Trier im zweiten Einzel auf den Schweizer Routinier Stan Wawrinka. Zuvor (17.00 Uhr) spielen Oscar Otte und die Schweizer Nummer eins Marc-Andrea Hüsler gegeneinander. Am Samstag (13.00 Uhr) folgt dann zunächst das Doppel, ehe Zverev gegen Hüsler und danach Otte gegen Wawrinka spielt.

Trier (dpa) - Zverev hatte zuletzt vor einem Jahr in Brasilien für Deutschland gespielt, danach die Gruppenphase in Hamburg und die Endrunde in Malaga wegen seiner schweren Fußverletzung aber verpasst. Erst rund um den Jahreswechsel hatte der 25-Jährige in Australien sein Comeback gegeben.

