Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Streifenwagen und einem Auto ist ein elfjähriges Kind leicht verletzt worden. Am Montagabend seien die Beamten am Ende einer Ausfahrt mit Blaulicht und Martinshorn abgebogen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto einer 38-jährigen Frau. Ihr Kind saß angeschnallt in einem Kindersitz auf der Rückbank. Beide Autos wurden stark beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Zehntausend Euro. Eine neutrale Polizeidienststelle ermittele in dem Verkehrsunfall, hieß es.

Schwegenheim (dpa/lrs) - PM